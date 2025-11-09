Sciame sismico a Pozzuoli e nei Campi Flegrei: la scossa più forte di magnitudo 2.5

POZZUOLI – È iniziato all’alba un nuovo sciame sismico che dalle 4 sta interessando Pozzuoli e l’intera area flegrea. La scossa più forte finora è stata di magnitudo 2.5 rilevata alle ore 6:11 nell’area tra la Solfatara e Agnano-Pisciarelli. In totale finora sono 21 i fenomeni sismici rilevati dai sensori dell’Osservatorio Vesuviano, tra cui c’è una di magnitudo 1.8. Numerose sono le segnalazioni di cittadini che hanno avvertito che le scosse che, fortunatamente, non hanno creato alcuna criticità.