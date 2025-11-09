Aggredisce i poliziotti: arrestato 39enne

NAPOLI – Nella serata di venerdì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 39enne napoletano, con precedenti di polizia, per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale; lo stesso è stato, altresì, denunciato per maltrattamenti in famiglia. Nello specifico, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla Sala Operativa, sono intervenuti presso un’abitazione per la segnalazione di una lite familiare. Giunti immediatamente sul posto, i poliziotti sono stati avvicinati da una donna in evidente stato di agitazione, la quale ha riferito di essere stata minacciata dal figlio per futili motivi; lo stesso, alla vista degli operatori, ha proseguito nella sua condotta aggressiva, scagliandosi contro di loro, finché non è stato bloccato dopo una colluttazione. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.