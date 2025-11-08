Maltempo, allerta meteo fino alle 15 di domenica

POZZUOLI – La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per temporali: la perturbazione interesserà la Campania a partire dal primo pomeriggio odierno e insisterà prevalentemente sulla fascia costiera. L’avviso riguarda la possibilità di precipitazioni locali, anche a carattere di intenso rovescio o temporale, dalle 15 di oggi, sabato 8 novembre alle 15 di domani, domenica 9 novembre. Queste le zone interessate: 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area vesuviana), 3 (Penisola Sorrentino – Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Piscentini), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto Cilento), 8 (Basso Cilento). Si prevede un rischio idrogeologico localizzato. Tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e fenomeni franosi.