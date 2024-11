POZZUOLI/ Passaggio a livello bloccato: cittadini “intrappolati” a via Napoli

POZZUOLI – Da oltre un’ora è fuori uso la sbarra del passaggio a livello alla stazione della cumana di “Cappuccini”, a via Napoli. Il guasto sta provocando pesanti ripercussioni nel quartiere, dove i residenti sono rimasti intrappolati. «Abbiamo chiamato i vigili del fuoco e la polizia municipale ma è ancora tutto bloccato» racconta una residente. Il dispositivo automatico fuori uso, infatti, sta impedendo alle auto di entrare ed uscire dal rione marocchini. In questi minuti alcuni residenti si trovano in strada, in attesa di un intervento risolutivo da parte degli organi preposti.

IL PRECEDENTE – Lo scorso 18 novembre un analogo guasto alla sbarra che regolamenta il passaggio di veicoli e pedoni al passaggio a livello, bloccò per ore l’accesso al rione. Per diverse ore il dispositivo elettronico andò in tilt abbassandosi e alzandosi senza alcun controllo. Ci furono proteste e blocchi da parte dei residenti e in quell’occasione fu necessario l’intervento delle forze dell’ordine.