Testa a testa tra consiglieri di maggioranza e opposizione al comune di Pozzuoli «Te schiatt a capa!»

POZZUOLI – Ricordate il famoso testa a testa tra Lukaku e Ibrahimovic durante quel famoso derby Inter-Milan? Ecco, è andata proprio così ma in salsa puteolana e condito con un bel «Te schiatt a capa!» La tensione è alle stelle in quel di via Tito Livio. Si narra di commissioni infuocate, isterismi e post Facebook al centro di un fuoco incrociato: amico e non amico. Galeotto fu l’articolo di Cronaca Flegrea sui rimborsi ai consiglieri comunali per dare il là a un effetto domino tra i più clamorosi della recente storia della politica puteolana. Tutti contro tutti. O meglio, si salvi chi più!

TESTA A TESTA – Ibra da una parte e Romelu dall’altra volendo usare la metafora del calcio tanto amato. Il “testa a testa” tra i due consiglieri (uno di maggioranza e uno di opposizione) ieri è stato ad altissima tensione. Allibiti i presenti. C’è chi giura addirittura (forse in maniera anche troppo esagerata) di aver temuto perfino il peggio. «Stu scem» e «Te schiatt a capa!» le dolci parole scandite davanti a una folta folla di spettatori non paganti richiamati dalle urla che hanno fatto tremare perfino il costone del vicino Monte Sant’Angelo. Qualcuno teneramente ha anche esclamato in dialetto puteolano “Chiurit a porta”. I due protagonisti? Ah saperlo…E Gigino? il sindaco? Per domani ha convocato una riunione dei capigruppo. E c’è chi giura che se ne vedranno delle belle. «Uagliù, dateve una calmata!»

Il Cecchino