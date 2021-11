POZZUOLI – In occasione delle celebrazioni del centenario per il Milite Ignoto, simbolo di tutti coloro che si sono immolati per la Patria, l’amministrazione comunale di Pozzuoli si è fatta promotrice di un’iniziativa condividendo un’attività di ricerca in corso sul nostro territorio. Grazie all’impegno di una insegnante di Pozzuoli, Marina Di Napoli, e del referente napoletano dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra (Anmig), Salvatore Borriello, si è venuti a conoscenza che molti dei soldati puteolani presenti sul monumento ai caduti di Via Giacomo Matteotti e deportati in Germania non hanno ricevuto la Medaglia d’Onore, come giusto riconoscimento del loro sacrificio. Da qui l’appello lanciato dall’amministrazione attraverso l’Assessorato alla Cultura: chiunque abbia notizie di un papà, un nonno o bisnonno che ha combattuto durante la seconda guerra mondiale, può scrivere alla mail [email protected]. Sarà poi ricontattato affinché sia avviato l’iter per ricevere in memoria del familiare la Medaglia d’Onore. Sul sito istituzionale del Comune è pubblicato l’elenco dei soldati puteolani decaduti e deportati, oltre a quelli già decorati.