– «In giunta abbiamo approvato il progetto definitivo per completare la riqualificazione dell’area pubblica del Rione Toiano dove due anni fa è stata inaugurata la villa comunale. Saranno rifatti i marciapiedi e l’impianto di pubblica illuminazione, risistemato il verde e realizzati nuovi stalli di sosta al servizio dei cittadini e delle attività commerciali. Ringrazio l’assessore ai Lavori Pubblici Vincenzo Aulitto per questo ulteriore obiettivo raggiunto. La nostra azione a largo raggio per riqualificare il territorio comunale prosegue senza sosta». Lo ha detto il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia in riferimento all’atto che dà il via all’iter per giungere alla riqualificazione dell’area annessa alla villa comunale in via Cicerone al Rione Toiano. L’intervento, che partirà nei primi mesi del 2022, prevede la rimozione delle ceppaie dei pini marittimi di recente abbattuti e dei pali della pubblica illuminazione esistenti, che saranno ricollocati sul sedime del nuovo marciapiede, la ripavimentazione stradale della carreggiata adiacente, la realizzazione di 30 nuovi stalli di sosta che saranno realizzati “a spina di pesce”, la posa in opera di nuovi alberi in sostituzione di quelli abbattuti.