POZZUOLI – «Nelle scorse settimane è stato finalmente inaugurato il nuovo campetto del Parco Bognar. Non un accenno, non un ringraziamento, non un invito, a chi per anni, anni e anni se ne è preso cura, mettendoci tempo e anima, evitando che lo spazio finisse del degrado, e dandogli anzi vita nel ricordo dei nostri fratelli. Sabato 5 marzo (domani ndr) inauguriamo il campetto a modo nostro con l’intonazione a Loris e Daniele». A dirlo sono gli amici dei due ragazzi scomparsi tragicamente 16 anni fa che invitano la comunità locale a prender parte alla festa.