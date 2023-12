POZZUOLI – Rimozione di auto e veicoli se entro le 20 non saranno liberati i parcheggi del Molo Caligoliano, del mercato ittico di via Fasano e tutte le aree di sosta gratuita messe a disposizione per l’aperitivo del 24 dicembre. È quanto ha disposto il comune di Pozzuoli per questa sera, che oltre alla sosta gratuita negli spazi a ridosso del centro storico ha messo a disposizione anche un servizio di navette.