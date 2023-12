POZZUOLI/ Il galoppino del vice sindaco Monaco contro gli aperitivi: il post che attacca l’assessore e il sindaco

POZZUOLI – «Ecco, Pozzuoli, dopo Aperitivo…dov’è il servizio di sorveglianza, l’ organizzazione per la pulizia da parte della De Vizia è stata Attivata? Che fine ha fatto l’ Assessore all’ Ambiente, i suoi consiglieri di riferimento, non parlano Adesso!!!! Qualche giornalista, a cui venivano inviati video e foto, perché, non fa nessun articolo? Che Delusione..» Recita così il post pubblicato in serata da Peppe Esposito, sindacalista dell’Asl (che di recente ha cambiato casacca) nonchè “galoppino” del vicesindaco Filippo Monaco che ha alle ultime elezioni ha appoggiato la silurata assessora Alba Lasorella. Con il suo post Esposito vuole mettere in cattiva luce l’operato dell’assessora Anna Attore che ha preso proprio il posto di Lasorella e del sindaco Gigi Manzoni, promotore degli eventi natalizi e in particolare degli aperitivi. Allo stesso tempo, le sue parole rischiano di mettere in imbarazzo ulteriormente il vicesindaco con delega al turismo Filippo Monaco già al centro di polemiche dopo i fallimenti degli spettacoli estivi e di quelli natalizi al Rione Terra.