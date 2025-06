POZZUOLI/ Paolo Ismeno nominato nuovo assessore al bilancio e ai lavori pubblici

POZZUOLI – La lunga attesa è terminata e dopo mesi è arrivata la fumata bianca: Paolo Ismeno è il nuovo assessore al bilancio e ai lavori pubblici del comune di Pozzuoli. Questa mattina il sindaco Gigi Manzoni ha firmato il decreto di nomina con il quale Ismeno entra in Giunta dopo essersi dimesso – due settimane fa – da consigliere comunale. Alla nomina di assessore è arrivato dopo tre anni che lo hanno visto prima all’opposizione da candidato sindaco sconfitto (si era presentato nel 2022 con la coalizione “La via maestra” proprio contro la coalizione di Manzoni) per poi aderire al percorso di ricostruzione del Partito Democratico. Ismeno è per la terza volta assessore, dopo le due precedenti esperienza con l’amministrazione Figliolia.

LE DELEGHE – Ed è il settimo assessore della Giunta Manzoni, insieme a Monaco, Zazzaro, Festa e alle tre new entry La Rana, Barbieri e Caiazzo. A lui il sindaco ha dato le seguenti deleghe: Bilancio e programmazione economica, Finanze, Fiscalità locale e tributi, Ufficio unico delle entrate, Gestione e riscossioni canoni patrimoniali e di locazione, Personale, Lavori pubblici, Sicurezza del lavoro, Edilizia pubblica ed edifici pubblici, Manutenzioni ordinarie e straordinarie di strade e vie cittadine, di fontane e monumenti pubblici, Pubblica illuminazione e impianti tecnologici e di rete.