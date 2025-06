M5S Campania: “La Regione Campania interrompa i rapporti con il governo Netanyahu”

NAPOLI – “A Gaza si sta consumando una tragedia umanitaria senza precedenti. La guerra in corso ha causato una strage di civili, tra cui un numero altissimo di bambini. Davanti a tutto questo, non si può restare a guardare. Chiediamo che la Regione Campania esprima una ferma condanna per le operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza e sospenda eventuali iniziative istituzionali, accordi o progetti di cooperazione economica o culturale con enti o soggetti riconducibili al governo israeliano, finché perdurerà l’attuale situazione”. Dichiarano i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello, Michele Cammarano e Vincenzo Ciampi, che hanno depositato una mozione in Consiglio regionale. “Non abbiamo competenze in politica estera, ma abbiamo il dovere politico e morale di dire da che parte stiamo. La Regione chieda al governo italiano di riconsiderare i rapporti istituzionali e commerciali con il governo Netanyahu finché non cesseranno le violenze contro la popolazione civile e non sarà garantito il rispetto del diritto internazionale umanitario. Di fronte a crimini di questa portata – concludono – l’unico atteggiamento possibile è una presa di distanza netta, pubblica e senza ambiguità”.