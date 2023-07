POZZUOLI/ Palazzi sgomberati: dal comune alloggio provvisorio per le 18 famiglie

POZZUOLI – Sono 18, tra famiglie ed esercenti commerciali, gli occupanti dei tre edifici sgomberati a Pozzuoli in Corso Garibaldi, Via Domenico Goglia e via Allumiera. L’intervento dei vigili del fuoco ha evidenziato “condizioni statiche compromesse dalla presenza di un quadro fessurativo pronunciato sia in facciata che dall’interno, da lesioni anche a 45° nei pannelli murari portanti e non portanti, derivanti probabilmente da una progressiva evoluzione di cedimento fondale lato Corso G. Garibaldi”. Gli stessi occupanti hanno prontamente ricevuto ieri nel tardo pomeriggio, tramite ordinanza sindacale, un alloggio provvisorio (“ove necessario”) presso un albergo sito nel comune di Quarto per un massimo di tre giorni. Un periodo che sarà necessario ai tecnici per appurare gli effettivi danni dei fabbricati e la messa in sicurezza degli stessi.