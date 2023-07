POZZUOLI/ Dissesti e pericoli: evacuati tre palazzi al centro storico

POZZUOLI – Con un’ordinanza “a salvaguardia della incolumità pubblica e privata” il Comune di Pozzuoli ha disposto l’evacuazione di due stabili al centro storico disposti ai civici 17 e 29 di Corso Garibaldi ed un terzo sito in Via Goglia. La decisione è arrivata in seguito allo sprofondamento del manto stradale che avrebbe provocato instabilità nei tre edifici. I residenti, dunque, sono stati costretti a prendere effetti personali e ad andare altrove, in attesa di nuove disposizioni da parte del comune che dovrà effettuare nelle prossime ore nuovi sopralluoghi e verifiche tecnica per constatare la stabilità degli edifici. Contestualmente, dal primo pomeriggio di oggi, è scattato il divieto di transito veicolare del tratto di Corso Garibaldi tra il civico 11 ed il civico 29. L’ordinanza prevede l’istituzione temporanea di un percorso alternativo attraverso l’inversione del senso di marcia su via De Fraia.