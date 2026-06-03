Pozzuoli ospita il corso di formazione “Tutor d’Aula”

POZZUOLI – La Commissione Pari Opportunità del Comune di Pozzuoli informa la cittadinanza che nelle giornate di venerdì 5 giugno 2026, dalle ore 16:00 alle ore 19:00, e sabato 6 giugno 2026, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, presso la sede del CPO Pozzuoli in Viale Nikita Kruscev n. 1, si terrà il corso di formazione “Tutor d’Aula”, promosso nell’ambito del progetto ICB – Integrated Competence Building. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Napoli e MFTS Foundation, con il patrocinio del Comune di Pozzuoli, con l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale e la cittadinanza digitale attraverso percorsi di supporto metodologico e formativo. Il corso sarà articolato in due giornate dedicate alla formazione teorica e pratica dei partecipanti, affrontando temi legati alla facilitazione d’aula, all’ascolto attivo, alla gestione delle vulnerabilità sociali, alla metodologia didattica e agli strumenti del framework europeo DigComp 2.2. L’attività formativa è aperta alla cittadinanza e possono partecipare tutti previa prenotazione ai recapiti indicati nella locandina allegata. La Commissione Pari Opportunità invita la cittadinanza, le associazioni e il territorio a prendere parte a questa importante occasione di crescita e formazione, finalizzata a rafforzare competenze utili per l’accesso ai servizi e per il contrasto alle disuguaglianze informative.