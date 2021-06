POZZUOLI – Tre persone arrestate e 21 chili di hashish e marijuana sequestrati. E’ il bilancio dell’operazione anti droga svolta dalla Guardia di Finanza di Pozzuoli. I tre arrestati sono tutti di Marano e sono stati trovati in possesso di droga, materiale per il confezionamento e di un bilancino di precisione. Durante le perquisizioni i finanzieri della compagnia di Pozzuoli hanno trovato anche 10mila euro in contanti. Dopo le formalità di rito i tre arrestati sono stati condotti nel carcere di Poggioreale.