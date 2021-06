POZZUOLI – Sovente l’esistenza ci mette, forse troppo presto, di fronte a tante sfide impervie che dobbiamo superare con forza, coraggio e tanta speranza. Tutto ciò è successo ad Alessia Lamberti, giovane puteolana di 25 anni, altruista, dalla personalità raggiante, luminosa e ricca di joie de vivre. Alessia lavora come Operatrice socio sanitaria in un istituto dove ci sono dei ragazzi autistici. È da sempre stimata per la sua empatia, bontà e umiltà. Forte e audace fin dalla prima gioventù, a 19 anni, come molti studenti del meridione, si stabilisce al nord acquistando una casa e sostenendo sulle spalle un mutuo che paga ancora oggi. L’INCIDENTE – Il 28 aprile, ritornando a casa, diventa protagonista di un bruttissimo incidente stradale in motocicletta, mettendo in pericolo la sua vita. Arrivata d’urgenza all’ospedale di Cattinara, è stata operata in codice rosso e portata in terapia intensiva per 4 giorni. Una volta ripresi i sensi deve fare una scelta importante: amputare la gamba al di sotto del ginocchio o provare a ricoprirla con il rischio di rigetto ed eventuale amputazione totale a causa della grave compromissione dell’arto. Decide, allora, di amputare la gamba. IL SOSTEGNO – Gli amici di Alessia hanno ideato una colletta on-line, per aiutare la loro compagna, e, inoltre, hanno rilasciato un messaggio importante: «Noi, amici di Alessia, abbiamo organizzato questa raccolta fondi con l’obiettivo di aiutarla ad affrontare le spese del percorso riabilitativo: protesi adeguata, visite specialistiche, assistenza fisioterapica, auto. “Quello che facciamo è soltanto una goccia nell’oceano. Ma se non ci fosse quella goccia all’oceano mancherebbe”. Se anche tu vuoi far parte dell’oceano, la tua goccia sarà di grande aiuto per Alessia, che non lo dimenticherà mai.»

I LINK – La donazione tramite GoFundMe deve essere fatta on-line al seguente link: https://www.gofundme.com/f/a43ug-raccolta-fondi-per- alessia?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=p_cp+share-sheet&fbclid=IwAR1pQWow5EX61HhgVeNzrfmFa4QK7sm7CWQ4A3je6K57q2VQZGL23Js3smQ

Oppure si può fare una donazione tramite IBAN: IT92W0306964634100000003087 – Titolare dell’IBAN, Alessia Lamberti