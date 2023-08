POZZUOLI/ Oltre mille persone per l’ultimo saluto a Enzo e Domenico

POZZUOLI – Oltre mille persone hanno affollato ieri la chiesa Sant’Artema di Monterusciello per tributare l’ultimo saluto a Vincenzo Tizzano e Domenico Gritto, i due ragazzi morti in un incidente stradale in Albania dove stavano trascorrendo le vacanze. Grande è stata la commozione da parte di parenti, amici e i tanti conoscenti che hanno preso parte alla funzione religiosa. In tanti indossavano t-shirt bianche con le foto di Enzo e Domenico Le bare bianche sono state accolte da un fragoso applauso sia all’entrata che all’uscita della chiesa, accompagnate dal volo di palloncini e dallo scoppio di fuochi d’artificio.