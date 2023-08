Da Rai 2 alla “sua” Pozzuoli, Franco Castiglia in scena a Villa Avellino

POZZUOLI – Dopo i successi a Bar Stella, fortunata trasmissione condotta da Stefano De Martino andata in onda su Rai 2, l’artista puteolano Franco Castiglia si esibirà domani 31 agosto sul palcoscenico di Villa Avelino, location per spettacoli nel cuore di Pozzuoli.

LO SPETTACOLO – L’artista puteolano si esibirà in un “ensemble acustica” diretta dal Maurizio Pica, dal nome “Lettere da Napoli”. Come chiarisce il nome dello spettacolo, la serata sarà all’insegna della musica partenopea. Uno spettacolo da non perdere in una location che già è stata scenario di belle performance.