POZZUOLI/ Occupazione abusiva di suolo pubblico: ordinanza di sospensione per bar a Via Napoli

POZZUOLI – Il titolare di un bar a via Napoli è stato destinatario di un’ordinanza di sospensione per indebita occupazione di suolo pubblico. Il provvedimento è stato emesso dal comune di Pozzuoli, a firma della dirigente Sabina Minucci, dopo i controlli effettuati dalla Polizia Municipale lo scorso 20 maggio, durante i quali è stato riscontrato che l’attività “occupava suolo pubblico adiacente il proprio esercizio con Dehors tipo “C” per circa mq 43,6 senza concessione”. Il provvedimento – uguale a quello emesso nei giorni scorsi a carico di tre attività del centro storico di Pozzuoli – dispone la chiusura dell’esercizio commerciale per un periodo non inferiore a 5 giorni. Si tratta di tre attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in particolare bar e pizzerie. In particolare, l’ordinanza prevede di procedere, a far data dal quinto giorno successivo a quello di notifica del provvedimento “alla sospensione dell’attività fino all’eliminazione della occupazione illegittima di suolo pubblico e comunque per un periodo non inferiore a cinque giorni”.