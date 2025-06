POZZUOLI/ Erba alta e degrado al campetto di Monterusciello «Noi abbandonati dal sindaco Manzoni»

POZZUOLI – «Noi abbandonati dal sindaco Manzoni che in campagna elettorale aveva detto “non chiamiamole periferie ma quartieri”. E invece ecco cosa ha fatto, il nulla» È la denuncia che arriva da Luigi C., residente in via Levi a Monterusciello, quartiere avvolto dal degrado. Qui il campetto dedicato alla memoria di Alessio D’Angelo è stato abbandonato dalle istituzioni. Immagini che parlano da sole e che fotografano il poco interesse verso un luogo destinato ai tanti bambini e giovani di Monterusciello, uno dei pochi spazi dove fare sport gratuitamente.