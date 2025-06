Pronto soccorso sfasciato, presidente commissione sanità a Pozzuoli «Necessario drappello di Polizia negli ospedali»

POZZUOLI – «L’ospedale di Pozzuoli è stato ancora una volta teatro di una violenza inaccettabile ai danni del personale sanitario. I familiari di un giovane recentemente assassinato sul nostro litorale hanno fatto irruzione nel nosocomio, aggredendo il personale e causando danni materiali alla struttura. Solo il tempestivo intervento delle forze dell’ordine ha permesso di ristabilire la calma e consentire la ripresa delle attività sanitarie. Questo episodio drammatico non è un caso isolato, ma il segnale di una crescente emergenza sicurezza nelle strutture ospedaliere. Per questo, in Consiglio Comunale di Pozzuoli, insieme ai miei colleghi, abbiamo avviato una battaglia politica per il ripristino del drappello di pubblica sicurezza: un presidio storico che garantiva protezione continua agli operatori sanitari e ai cittadini.» E’ quanto fa sapere Leandro Genovese, consigliere comunale di Pozzuoli e presidente della commissione Sanità che rilancia la richiesta di un drappello di Polizia all’interno degli ospedali del territorio. «La battaglia – ha detto – ha avuto origine nella Commissione Consiliare con delega alla Sanità, che ho l’onore di presiedere, dove abbiamo acceso i riflettori sull’urgenza di intervenire concretamente per tutelare chi lavora e chi si cura nel nostro ospedale. Continueremo a lavorare senza sosta affinché questo presidio venga finalmente ripristinato. Il ritorno del drappello rappresenterebbe un passo fondamentale per restituire serenità agli operatori sanitari e ai pazienti, contrastando il dilagare delle aggressioni e riaffermando il rispetto per le istituzioni. È necessario un impegno condiviso tra Comune, Regione e tutte le autorità competenti per garantire un ambiente sicuro, civile e dignitoso per tutti.»