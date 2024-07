POZZUOLI/ Nuovo stadio a Monterusciello, protesta dei tifosi della Puteolana: «Meno show politici, più fatti concreti»

POZZUOLI – Stadio Domenico Conte? Non ci interessa. Vogliamo lo stadio a Monterusciello per un rilancio della città, del calcio a Pozzuoli e del quartiere di Monterusciello. È questo, in sintesi, il messaggio che i tifosi della Puteolana hanno rivolto all’amministrazione comunale accusata di non portare avanti il progetto approvato i cui lavori sono stati già appaltati e finanziati con fondi del PNRR.

LA PROTESTA – “Abbiamo atteso oltre 30 anni un finanziamento per la realizzazione dello stadio a Monterusciello. A un anno dalla posa della prima pietra del cantiere, tutto tace. Come mai, questo progetto dopo essere stato sventolato a destra e sinistra in campagna elettorale ora nessuno ne parla? – hanno fatto sapere questa mattina i tifosi del gruppo “Vecchia Guardia – Fedelissimi Ganata” – Come mai, l’impresa ha abbandonato il cantiere proprio nei mesi dove il tempo ne favorisce la realizzazione? Si è sempre detto che affinché non fosse realizzata un’opera incompiuta nel deserto, necessitavano altri fondi per rendere lo stadio fruibile a lavori ultimati. Queste richieste sono state fatte? Perchè tutto questo silenzio dell’Amministrazione per un’opera che serve da volano, non solo per il calcio locale ma anche per l’intero quartiere di Monterusciello? Pozzuoli merita risposte certe. Monterusciello merita risposte certe. La Puteolana merita risposte certe. I cittadini, i tifosi meritano risposte certe. Meno show politici, più fatti concreti! Cari politici puteolani svegliatevi”.