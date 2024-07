CAMPI FLEGREI/ Nuovo sciopero dei trasporti, i pendolari chiedono l’intervento del Prefetto

BACOLI – Si annuncia una domenica “torrida”, la prossima, per gli utenti del trasporto pubblico nei Campi Flegrei. L’Eav ha, infatti, annunciato che per il 21 luglio l’organizzazione sindacale OR.S.A. ha proclamato uno sciopero aziendale di 4 ore dalle ore 8.25 alle ore 12.25. L’Ente Autonomo del Volturno fa sapere che «durante l’orario di sciopero, l’effettuazione delle corse sarà subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero». La situazione si prospetta drammatica per i pendolari dei Campi Flegrei, soprattutto quelli diretti alle spiagge di Miseno e Miliscola. A protestare sono proprio i tanti bagnanti che, grazie al servizio pubblico della Cumana, riescono a raggiungere i litorali flegrei.

LA PROTESTA – «E’ la seconda volta in poche settimane che il persone dell’Eav sciopera di domenica. A causa del traffico è molto complicato raggiungere il mare di domenica, con lo sciopero dei mezzi pubblici la situazione si fa più complicata» raccontano alcuni pendolari della Cumana. Altri invocano l’intervento del Prefetto di Napoli Michele di Bari per ordine pubblico, considerato anche il rischio di scosse di terremoto: «Chiediamo al Prefetto di Napoli di revocare lo sciopero per ordine pubblico come fece per il Comicon. La situazione nei Campi Flegrei, per via del bradisismo, non è semplice e dovrebbero essere garantite più via di fuga possibile e non congestionare le poche arterie stradali presenti» concludono. Anche il sindaco Josi Della Ragione è stato allertato della problematica.