POZZUOLI/ Nuovi guai al cantiere a Via Napoli. Consigliere denuncia: «Il fine lavori era il 20 maggio»

POZZUOLI – «Ciò che stanno vivendo in queste ore i nostri cittadini, abitanti di via Cappuccini, è inaccettabile. Lavori oramai presenti da circa un anno e che, dopo il 20 maggio, si sarebbero dovuti concludere in poco tempo per dare sicurezza agli abitanti del posto per una eventuale evacuazione per il bradisisma, sono ancora lì in esecuzione, con le piogge di questi giorni hanno provocato lo sprofondamento della strada isolando, di fatto, gli abitanti di via Cappuccini. Chiederò le carte di questi lavori agli uffici preposti ed interrogherò l’assessore ed il dirigente ai lavori pubblici per fare chiarezza e capire la lungaggine di questo intervento». E’ quanto ha denunciato il consigliere comunale Guido Iasiello in seguito ai nuovi problemi registrati nell’ormai interminabile cantiere di via Cappuccini, a via Napoli, dove gli interventi alle fogne sarebbero dovuti finire già da tempo.

I PROBLEMI – Durante le piogge di questo fine settimana, infatti, è stato registrato il cedimento di parte della strada che ha indotto i vigili del fuoco e la polizia municipale a chiudere il tratto stradale al traffico veicolare per consentire l’esecuzione dei lavori, necessari per poter mettere in sicurezza la zona. La chiusura ora ha portato all’isolamento di una parte del quartiere. Proteste da parte dei residenti che da tempo denunciano le difficoltà quotidiane e la mancanza di una via di fuga.