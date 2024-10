POZZUOLI/ Movida sicura: 215 persone controllate dalla Polizia, una trovata con coltello e denunciata

POZZUOLI – Nuovo week-end di controlli nell’area flegrea. In azione i poliziotti del commissariato di Pozzuoli – diretti dal vice questore Raffaele Esposito – che nelle serate di venerdì e sabato hanno identificato ben 215 persone durante un’attività di prevenzione e controllo. Tra questi un puteolano è stato trovato in possesso di un coltello e denunciato. Le attività hanno interessato il territorio a 360 gradi: nel mirino, infatti, sono finiti automobilisti, attività commerciali e i frequentatori della movida.

IL BILANCIO – Tra le persone fermate, 47 sono risultate positivi in banca dati interforze, mentre 44 sono risultate sottoposte ad obblighi. Tre queste 2 sono state segnalate per inottemperanze alle prescrizioni della misura cautelare non detentiva e per inottemperante alle prescrizioni dell’affidamento in prova ai servizi sociali. Inoltre una persona è stata denunciata per possesso di oggetti atti ad offendere.

CONTROLLI IN STRADA – Durante i due giorni di attività i poliziotti hanno messo in atto otto posti di controllo a Pozzuoli e nelle periferie, arrivando ad effettuare verifiche su 81 mezzi di cui 5 sono mezzi a due ruote. Il bilancio finale conta anche 5 contestazioni al codice della strada e 1 sequestro amministrativo. Infine nella maglia dei controlli sono finiti anche 3 avventori di esercizi pubblici.