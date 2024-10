Evade e con la famiglia va in pasticceria: riconosciuto da un carabiniere che lo arresta

GIUGLIANO – Siamo a Giugliano in Campania e nella pasticceria sul corso Campano ci sono tante persone. Clienti che non vedono l’ora di acquistare i dolci tipici campani sono in attesa e tra questi c’è qualcuno in particolare. Lui ha 33 anni ed è in compagnia della propria moglie e del figlio. La famiglia è in fila e tra i presenti c’è anche un carabiniere libero dal servizio. Il militare è in borghese e ha da poco terminato il turno, c’è da comprare le paste da portare a casa per trascorrere con la famiglia il resto della giornata ma non sarà così, si finirà più tardi.

Il 33ennne è sottoposto alla detenzione domiciliare ma nonostante la misura aveva deciso di uscire con la famiglia e in quel momento era nel locale. Il carabiniere lo riconosce immediatamente, contatta il 112 e con estrema discrezione si avvicina all’uomo. La mano del militare ben salda sulla spalla del 33enne evita diversi imbarazzi e dispiaceri da parte di tutti i presenti e serenamente, anche se con l’amaro in bocca, si attende l’arrivo della gazzella. L’uomo viene arrestato per evasione e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.