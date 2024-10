POZZUOLI/«Appello al sindaco Manzoni: basta toppe, facciamo le cose perbene!»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Buongiorno, questo è il mio appello al sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni. Sono un cittadino di Pozzuoli residente a via sotto il monte e gentilmente, bisogna chiarire una cosa. Qualche settimana fa, causa rottura del manto stradale, è stata chiusa la via d’accesso per via sotto il monte, ed è stata “ripristinata” con delle toppe, fatte, però, come il diavolo comanda. Ora, ovviamente, in seguito alla pioggia di questi giorni, la via d’accesso è nuovamente chiusa. Le chiedo quindi se è possibile prevedere un ripristino fatto in una maniera più decente, magari andando a coprire tutto il tratto invece di mettere delle semplici toppe, in modo da offrire una tenuta duratura questa volta. Inoltre, si renda conto che le vie d’accesso sono limitate e di conseguenza si viene anche a creare un traffico intenso in un centro densamente abitato, creando altro disagio a chi risiede nella zona. Sperando nella comprensione e collaborazione del sindaco, ringrazio Voi di Cronaca Flegrea.» (Antonio Sgamato)