POZZUOLI/ Nuovi assessori, spunta il nome della figlia di un ex sindaco

POZZUOLI – C’è il nome di Maria Magliulo nel ventaglio di proposte da presentare al sindaco Gigi Manzoni. Architetto, figlia dell’ex sindaco di Pozzuoli, Agostino Magliulo, sarebbe lei la professionista indicata per ricoprire anche il ruolo di vice sindaco. Il nome della Magliulo sta circolando già da qualche giorno insieme a quello di Vittorio Gloria, fortemente voluto da Vitale Di Dio (Pozzuoli al Centro). Manzoni ha intenzione di nominare i due nuovi assessori entro la prossima settimana e presentarli nella conferenza stampa annunciata ieri per chiarire e rispondere ai dimissionari Zazzaro e Monaco.