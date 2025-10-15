POZZUOLI/ Nuovo rimpasto di Giunta, Manzoni pronto ad accontentare Pastore e Cossiga

POZZUOLI – Un assessore donna con delega a vice sindaco in quota “Pozzuoli al Centro” e un assessore a “Pozzuoli Libera”. Per rinserrare le fila e tentare un nuovo rilancio Manzoni vuole accogliere le richieste di Gennaro Pastore cercando di accontentare, allo stesso tempo, anche Sandro Cossiga. Questa la linea che segue dopo le dimissioni del vice sindaco Filippo Monaco e dell’assessore alle attività produttive Titti Zazzaro, arrivate appena cinque mesi dopo il secondo rimpasto di Giunta e nove assessori saltati in tre anni e due mesi. Intanto Manzoni da oggi ha in agenda una serie di incontri con i vari gruppi della sua maggioranza per riflettere sulle nuove azioni da mettere in campo.

LA QUADRA – Parallelamente si cerca la quadra anche all’interno dei due gruppi a cui andranno gli assessori. Chi sarà titolato a scegliere? Per “Pozzuoli Libera” il nome sarà dettato da Arcangelo Pisano, mentre si fa più ingarbugliata la situazione in “Pozzuoli al Centro” dove non tutti convergono sullo stesso nome avanzato da Pastore e punta, invece, al colpo grosso: due assessori su due.

IL SACRIFICIO – Intanto emergono i retroscena sulle dimissioni di Filippo Monaco che più volte Manzoni ha definito “intoccabile” così come lo erano Zazzaro e Festa da consiglieri dimissionari. Proprio venerdì Monaco aveva ribadito, nonostante le difficoltà e i paletti imposti dal sindaco alla sua azione amministrativa, fedeltà al patto elettorale, per poi fare dietrofront lunedì mattina davanti a quello che è stato definito “l’ennesimo scippo”: rinunciare alla delega da vice sindaco.