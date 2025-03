POZZUOLI/ Nuove verifiche al Virgilio, il Prefetto annuncia “Resterà ancora chiusa”

POZZUOLI – Resta chiuso il liceo-magistrale “Virgilio” di Pozzuoli. Le nuove verifiche, effettuate nella serata di lunedì, hanno confermato i dati sulla concentrazione di anidride carbonica che sabato scorso hanno portato alla chiusura dell’istituto da parte del comune di Pozzuoli.

LA CHIUSURA – “Abbiamo un tavolo permanente che – ha spiegato il Prefetto di Napoli Michele Di Bari al termine di un vertice nella serata di lunedi – attraverso gli enti coinvolti sta monitorando e controllando la situazione: siamo giunti alla stretta finale per quanto riguarda tutti gli edifici pubblici, gli enti pubblici, e nelle zone che sono state perimetrate non abbiamo evenienze di un tasso di anidride carbonica superiore alle soglie stabilite. Resta chiusa la scuola Virgilio di Pozzuoli e credo che resterà ancora chiusa perché anche le verifiche di questa sera hanno dato un responso negativo. I tecnici stanno accertando il motivo per il quale c’è questa situazione, ma altrove non c’è nulla. Mancano una decina di scuole ma entro domani sera il piano sarà completamente monitorato”.

LE VERIFICHE – “Il dipartimento Protezione Civile sta seguendo questa situazione minuto dopo minuto, come lo sta facendo anche la Regione Campania. Sulla scorta del monitoraggio che è stato fatto, dei controlli che sono stati fatti nelle scuole, viene fuori questo quadro che, ad eccezione di dieci scuole che saranno controllate tra stasera e domani mattina, ci sono decine e decine di istituti scolastici già attenzionati e verificati che non hanno evidenziato alcuna criticità” – ha proseguito Di Bari – “Come sempre non sarà lasciato nulla di intentato rispetto alla tutela della salute pubblica, questo è chiaro”.