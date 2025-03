Anidride carbonica, controlli a Bacoli. Il sindaco «Nessuna criticità»

BACOLI – Nessuna criticità è emersa a Bacoli in seguito ai controlli sulla presenza di anidride carbonica in chiese, uffici pubblici e scuole. «Le percentuali riscontrate sono molto più basse rispetto alla soglia di criticità. Non vogliamo trascurare nulla. E manterremo alta l’attenzione rispetto ad ogni fenomeno legato al bradisismo. Ringrazio i vigili del fuoco e l’Osservatorio Vesuviano per i controlli celeri ed efficaci. – ha fatto sapere in serata il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione – Abbiamo inoltre affrontato il tema delle strade di accesso e di uscita verso e da Bacoli e Monte di Procida. Esistono due imbuti stradali che vanno risolti: la rotonda Cavani, a Lucrino, e lo snodo in località “Schiana” sullo Scalandrone. Ringrazio il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, che sta dando quotidianamente massima centralità alla questione viabilità. Sono soddisfatto dell’impegno che tutto il tavolo istituzionale, dalle forze dell’ordine alla Protezione Civile, sta mettendo in campo per affrontare e risolvere le criticità. Iniziando con il limitarle».