POZZUOLI/ Nuova scossa di terremoto, epicentro in mare

POZZUOLI – Altra scossa di terremoto nel golfo di Pozzuoli. L’Osservatorio Vesuviano ha registrato un evento sismico di magnitudo 2,1 localizzato in mare. Il sisma si è verificato alle 06:20 del mattino, alla profondità di 2.3 km. Il terremoto è stato avvertito a Pozzuoli, Bacoli e a Monte di Procida ma diverse anche le segnalazioni da Agnano e a Quarto. Intanto secondo l’ultimo bollettino dell’INGV negli ultimi 15 giorni è stato registrato un sollevamento nell’area di massima deformazione di circa 2 centimetri. In particolare si legge che i due episodi di sollevamento del suolo negli intervalli 9-10 aprile e 15-16 aprile sono stati rispettivamente di circa 1 cm e 0.5 cm. Questi due episodi sono stati riscontrati anche dalle altre stazioni GNSS vicine a RITE in un raggio di circa 2-3 km, con valori progressivamente decrescenti allontanandosi dalla zona di massima deformazione. Nei restanti giorni del periodo la velocità del sollevamento sembra essere simile ai valori precedenti registrati nel 2024.