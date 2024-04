POZZUOLI/ Il sindaco Manzoni conferma «Il prossimo anno vi ritroverete l’aumento della tassa sui rifiuti»

POZZUOLI – «Oggi in Consiglio Comunale è stato votato dai Consiglieri Comunali presenti l’aumento della Tari. Si! Nessuno lo ha mai negato, nessuno lo ha mai nascosto, nessuno vuole far passare un messaggio diverso, è una scelta politica! Il prossimo anno vi ritroverete un aumento della tassa sui rifiuti del 3,6%. Per la precisione il 3% a uso abitativo e il 3,5% a uso non abitativo». È quanto ha fatto sapere questa sera il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, al termine del consiglio comunale. Manzoni ha confermato quanto era stato annunciato 24 ore prima dal nostro giornale. Attraverso un lungo post pubblicato su Facebook il sindaco elenca una serie di misure adottate dall’amministrazione comunale.