Pozzuoli non dimentica: undici anni fa la strage di Monteforte Irpino

POZZUOLI – Sono passati 11 anni da quel maledetto 28 luglio 2013 quando 40 persone persero la vita nella immane tragedia di Monteforte Irpino che scosse la comunità di Pozzuoli. Oggi, nel piccolo paese dell’avellinese, al Giardino della Memoria è andata in scena una messa per ricordare le vittime, mentre nel pomeriggio a Pozzuoli dinanzi a “La Scala”, in Piazzale del Ricordo a Pozzuoli, ci sarà un altro momento di commemorazione. «Il dolore della loro perdita è ancora vivo nei nostri cuori, – ha detto il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni – una ferita che il tempo non può completamente guarire. Ciò che rimane, però, è il ricordo indelebile del loro sorriso, della loro gentilezza e del loro amore. Questa tragedia ci ha insegnato quanto sia fragile la vita e quanto sia prezioso ogni momento che trascorriamo con i nostri cari. Ci ha ricordato l’importanza di sostenersi a vicenda, di essere presenti gli uni per gli altri nei momenti di difficoltà e di trovare conforto nella comunità. Oggi, con il cuore in mano, ci impegniamo a non dimenticare mai ciò che è accaduto. Le 40 anime che abbiamo perso quel giorno vivranno per sempre nei nostri ricordi e nei nostri cuori.»