CAMPI FLEGREI/ “Te le do io le bollicine”: l’azienda Podere 1925 ‘battezza’ i nuovi sommelier

POZZUOLI – Si è tenuta al Nabilah la XIV edizione di “Te le do io le bollicine”, evento promosso dall’azienda Podere 1925, con l’agente Viviana Migliaresi, in collaborazione con AIS Napoli. Una festa in grande stile per celebrare la chiusura dell’anno di attività dell’AIS Napoli con calici di spumanti e champagne. Un modo per brindare alla consegna dei diplomi di nuovi sommelier della delegazione partenopea in presenza delle migliori firme del panorama gastronomico campano e italiano.

DRYNK PODERE FLEGREO – Fresco estivo con profumi e sapori dei Campi Flegrei. Un nuovo drink realizzato con vino spumante di Falanghina Flegrea & Percoca con aggiunta di sciroppi naturali prodotti dalla distilleria Maurizio Russo in collaborazione con Aibm Project barman Valerio Liccardo.

L’AZIENDA – Cantina e impresa agricola vitivinicola, Podere 1925 prende il nome dalla terra (podere) e dall’anno di nascita del suo fondatore, nonno Vincenzo. Podere 1925 è il gioiello della famiglia Di Maro, ereditato prima dalla figlia Angelina col marito Nicola, e poi dai nipoti Amalia, Stefania e Raffaele, la terza generazione situata a Chiaiano, quartiere a Nord di Napoli. L’azienda dei Di Maro fa parte del Consorzio Tutela Vini dei Campi Flegrei e Ischia e oggi i suoi vini sono etichettati con l’anno di nascita di ciascun membro della famiglia. Tra questi c’è la Falanghina spumante n°83 di cui il vitigno è 100% Falanghina perlage fine con sentori floreali seguiti da note agrumate.