Viola il divieto di ritorno a Napoli, denunciato un 54enne di Quarto

QUARTO – Questa notte i carabinieri della compagnia di Napoli Bagnoli hanno effettuato un servizio a largo raggio che è terminato alle prime luci dell’alba. Nella lente dei controlli – effettuati anche con i militari della Guardia di Finanza, con il personale del dipartimento prevenzione A.S.L. Napoli 1 e con il personale dell’Ispettorato del Lavoro di Napoli – i quartieri di Posillipo e Bagnoli. Durante la notte sono state denunciate complessivamente otto persone. Due persone per evasione, un 54enne di Quarto trovato a Napoli nonostante fosse sottoposto al divieto di ritorno nel comune di Napoli e un 20enne trovato in possesso di un coltellino a scatto. Non sono mancati i parcheggiatori abusivi – 4 le persone beccate e denunciate – e 6 ragazzini segnalati alla Prefettura perché trovati in possesso di modiche quantità di stupefacente.