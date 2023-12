POZZUOLI/ «No all’antenna 5G» proteste e blocchi stradali a Monterusciello

POZZUOLI – Non si fermano le proteste per dire “no” all’installazione di un’antenna 5G in via Vicinale Canosa, nel quartiere di Monterusciello. Questa mattina i residenti hanno dato vita a un blocco stradale per ostacolare i lavori in un terreno che sorge in località Reginelle, ai piedi della collina di via Trepiccioni. Parcheggiate una serie di auto lungo la stradina che dà al fondo, è stato bloccato il transito dei veicoli. Sul posto è stato necessario l’intervento dei carabinieri e della polizia che dopo una “trattativa” con i manifestanti hanno fatto sciogliere il presidio.

LA PROTESTA – «Non vogliamo l’antenna qui, se la montano l’avremo direttamente nelle nostre case a pochi metri dalle finestre. Andassero a montarla altrove» racconta un residente che in mattinata ha preso parte al sit-in che si è svolto in maniera del tutto pacifica. Una delegazione di manifestanti ha ottenuto un incontro con il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni.