POZZUOLI/ «Sognare è rivoluzionario» gli studenti della De Amicis-Diaz danno vita a “Lo Schiaccianoci” e “I 4 regni”

POZZUOLI – Il filo di Arianna è stato il filo conduttore che ha unito i tre ordini di scuola in un continuum didattico, ma soprattutto esperienziale, per ragazze e ragazzi, bambine e bambini che sono stati accompagnati alla scoperta di una scuola ricca di spunti creativi e attività didattiche attrattive, attraverso spazi e laboratori che vanno oltre la classe. “Lo Schiaccianoci” e “I 4 regni” vede la scuola impegnata in un grande “sogno” che fa rivivere la favola del nostro protagonista. Su questa scia che la comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo 2 De Amicis Diaz di Monterusciello ha condiviso progetto e preparazione dell’evento che vede coinvolti tutti gli alunni dell’istituto, dalle prime alle terze classi. La manifestazione avrà inizio a partire da domani, martedì 19 dicembre 2023.

LA LOCANDINA