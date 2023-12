BACOLI/ Cocaina addosso alla compagna incinta: arrestato 28enne

BACOLI – Questa mattina a Bacoli i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Pozzuoli hanno arrestato per detenzione di droga il 28enne Sebastian Michalica. I militari hanno fermato l’uomo a via Ovidio mentre era a bordo della sua auto in compagnia della compagna 21enne incinta all’ottavo mese. Rinvenuti quasi 8 grammi di cocaina suddivisi in dosi e 3 di queste erano state nascoste addosso alla donna, le aveva nella manica del giubbotto. Sequestrata anche la somma di 470 euro. La perquisizione poi è stata fatta anche a casa della coppia e lì i carabinieri hanno trovato altri 1.880 euro che sono stati sequestrati. L’arrestato è in carcere in attesa di giudizio