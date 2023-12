La denuncia: «Pozzuoli non è una città a misura né di bambino né di disabile. Caro sindaco, ogni tanto te la fai una passeggiata?»

POZZUOLI – «Gentile direttore, chi ti scrive è una madre di una bambina di due anni che spesso va nel centro storico di Pozzuoli con lei e che ogni volta fa i conti con una moltitudine di difficoltà. Mi riferisco ai marciapiedi che sono praticamente impraticabili a tal punto da essere costretti a camminare per strada. Ciò accade lungo tutta via Roma fino al porto, dal mercato ittico dove si parcheggia fino a via Cosenza. Praticamente è una impresa camminare con un passeggino e se le porti per la mano devi stare attenta perché possono essere investite. Stessi problemi che hanno anche i disabili giovani e anziani che camminano in carrozzina. Per non parlare se vuoi raggiungere il Rione Terra a piedi o addirittura se vuoi raggiungere la zona del Carmine o se da Pozzuoli centro vuoi andare a via Napoli. Leggevo la polemica di un vostro lettore sull’ascensore del Rione Terra che continua a funzionare ad intermittenza. Ma ci rendiamo conto? Ho anche letto il sindaco post del sindaco Manzoni che ha parlato di Pozzuoli come città a misura di bambini. Ma quali bambini? Quelli che aderiscono alle attività messe in campo dal comune? Questo è il minimo, se non si fa manco quello allora meglio chiudere. Invito il sindaco a farsi una passeggiata con un passeggino o con un disabile per Pozzuoli. Una città a misura di bambino deve prima di tutto mettere nelle condizioni i bambini di poterla vivere cosa che ahimè qui a Pozzuoli da tempo non accade. Spero vogliate pubblicare questo mio sfogo. Grazie» (Maria T.L.)