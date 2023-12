CALCIO/ Il Rione Terra festeggia con un pareggio il primo storico derby in Eccellenza: fermata la Puteolana

BACOLI – Allo stadio “Tony Chiovato” di Bacoli va in scena uno storico evento per il Rione Terra Calcio, che affronta per la prima volta la Puteolana 1902 nel campionato di Eccellenza. Un testa-coda in classifica, dato che i granata si trovano in piena zona playoff, galvanizzati anche dalla vittoria in coppa contro l’Acerrana, mentre la società di via Solfatara è stata oggetto di recente rifondazione per cercare di schiodarsi dalla zona playout. Nonostante l’appuntamento con la storia del calcio puteolano, al Rione Terra non tremano le gambe, e gli assalti della Puteolana vengono respinti fino a fine partita, che si chiude con uno 0-0 avaro di occasioni ma esplicativo per quanto riguarda la condizione mentale dei padroni di casa.

LA PARTITA – Mister Amorosetti deve rinunciare dal primo minuto agli acciaccati Capogrosso, Iammarino, Napolitano e l’ultimo entrato in infermeria Pisani, lanciando così dal primo minuto gli ultimi arrivati Della Monica e Gioielli. Durante il tempo necessario per trovare i giusti meccanismi in campo, i primi 20′ sono solo di marca Puteolana, che al 6′ va vicino al vantaggio con la testata di Puzone, finita sopra la traversa. Il Rione Terra si affaccia per la prima volta nella metà campo avversaria con il contropiede condotto magistralmente da Gioielli al 21′, la cui verticalizzazione pesca Ranieri, ma il tiro dell’attaccante è centrale. Risponde la Puteolana al 31′ col sinistro di Laringe dall’interno dell’area, ma il suo tiro finisce alto. Le principali emozioni arrivano nel finale di tempo. Al 43′ viene annullata la rete di Salazaro ai padroni di casa, che partiva in fuorigioco ed il tocco sporco di Battaglia non viene considerato una giocata volontaria dal direttore di gara. Al 2′ di recupero è invece Manno che deve fare gli straordinari: doppio intervento strepitoso, prima sulla punizione di Pontillo e poi sulla ribattuta in mischia da pochi metri. Ad inizio ripresa ci prova Guglielmo, che spedisce alto dopo il buon assist dalla fascia di Laringe. Mentre la Puteolana continua a spingere, per poco non arriva la beffa clamorosa: al 70′ Gioielli sfrutta un angolo corto e fa partire un cross quasi letale diretto al secondo palo, ma Della Monica non riesce ad inquadrare lo specchio della porta di testa. Il Rione Terra continua a provare a pungere anche un minuto dopo, quando Foti va al millimetrico cambio gioco su Gioielli, e il fantasista va vicino a condire la sua grande prestazione con il gol del vantaggio, ma il suo destro dopo la sterzata verso il centro sfiora il palo. Nel finale di partita, il Rione Terra sembra non averne più e difende con i denti il punto ma, dopo lo stacco di testa di Prisco che finisce alto, ha ancora un’ultima occasione per sovvertire il pronostico: al 90′ Illiano verticalizza per Salazaro che, stremato per aver battagliato tutta la partita, tira sopra la traversa. La Puteolana continua fino alla fine la sua collezione di calci d’angolo, ma senza riuscire a sfondare. Al Chiovato finisce a reti bianche.

RIONE TERRA: Manno, Savarise, Esposito, Della Monica, Barletta, Cacciuottolo, Foti, Accietto (89′ Illiano), Gioielli, Salazaro (92′ Iammarino), Ranieri (62′ De Filippis). All. Amorosetti.

PUTEOLANA 1902: Pirone, Puzone (76′ Massa), Calone, Laringe, Grezio, Amelio (65′ Severino), Vitale (61′ Prisco), Alvino (65′ Cappa), Pontillo (79′ Palumbo), Battaglia, Guglielmo. All. De Michele.

ARBITRO: Marco Mammoli di Perugia. Assistenti Riccardo Marcone (Nocera Inferiore) e Maria Vittoria Ievolella (Benevento)

NOTE: Ammoniti Manno e Barletta (R), Pontillo (P). Recupero: 3′ 1°T, 7′ 2°T