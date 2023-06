POZZUOLI/ «Nei pressi del Rione Terra c’è un uomo che va aiutato perché vive in condizioni pietose»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Sulle rampe di Raffaello Causa, la scale che portano al rione terra, c è un uomo di colore, noi negozianti abbiamo iniziato a notare da lunedì 05 giugno, che resta lì notte e giorno spostandosi di pochi metri senza mai muoversi da quel posto, c è gente che ha portato acqua e cibo, non sappiamo a chi segnalare il tutto, ma sta diventando qualcosa che bisogna fermare, almeno aiutare questa persona, le scale puzzano di feci, lo abbiamo visto urinare, infatti c è una puzza che fa veramente schifo, l’uomo dorme anche lì tutta la notte, sono scale dove passano tante persone, tra l’altro anche tanti turisti, se ci potete aiutare anche per capire chi chiamare per segnalare.» (Francesca P.)