BACOLI/ Faro di Capo Miseno: apertura eccezionale al pubblico – LE FOTO

BACOLI – Nella mattinata di venerdì 9 giugno, il Faro di Capo Miseno è stato aperto al pubblico in occasione della Festa della Marina Militare. L’evento è stato pubblicizzato dalla Pro Loco di Bacoli, una delle associazioni di promozione turistica più attive del territorio flegreo, che è stata presente, insieme ai volontari del servizio civile, con una sua delegazione. Il Faro, collocato all’estremità del promontorio, punta terminale della penisola flegrea, dopo essere stato distrutto dai bombardamenti tedeschi, fu ricostruito nel secondo dopoguerra. Posto all’interno di un’area militare, riapre i battenti al pubblico soltanto in rare occasioni. Dal promontorio è possibile godere di una vista spettacolare che offre allo sguardo del visitatore le isole dell’arcipelago napoletano. In particolare, a distanza ravvicinata, si possono ammirare Procida e Ischia.

FOTO E TESTO di Massimiliano Longobardi