POZZUOLI/ La festa del Rione Terra Sibilla per la promozione in Eccellenza – LE FOTO

POZZUOLI – In una stagione particolarmente sfortunata per il calcio flegreo, c’è una società che ha invece brillato particolarmente, riuscendo nell’impresa sempre ardua di guadagnare il salto di categoria. È il Rione Terra Calcio Sibilla, società del Dott. Sergio Di Bonito, che si era presentata lo scorso settembre con l’ambizioso progetto di unire calcisticamente Pozzuoli e Bacoli. Un progetto che con la recente promozione in Eccellenza si è rivelato subito vincente, e che è stato celebrato nella serata di ieri all’Hotel Gli Dei di Pozzuoli, alla presenza di squadra, staff e dei sindaci di Pozzuoli e Bacoli, Manzoni e Della Ragione con i rispettivi assessore allo sport Filippo Monaco e presidente del consiglio Mauro Cucco. Serata di festa aperta dal discorso del presidente Sergio Di Bonito: “Credo fortemente in questo progetto che abbiamo inaugurato lo scorso anno e garantisco in futuro lo stesso impegno che ci ha portato a raggiungere questo risultato storico. Voglio ringraziare tutti coloro che lo hanno reso possibile e chiedo a tutti di continuare a starci vicino“.

I SINDACI – L’importanza del risultato è stata poi riconosciuta anche dal sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni: “Ero presente all’inaugurazione a Bacoli e oggi siamo qui a festeggiare a Pozzuoli. È stato un bellissimo risultato, frutto di un impegno corale. Questa società ha la fortuna di avere uno staff eccezionale e soprattutto una proprietà seria e con valori sani come quelli incarnati da Sergio e da tutta la famiglia Di Bonito. Rinnovo i complimenti alla squadra e l’augurio per un’altra grande stagione l’anno prossimo”. Si accoda ai complimenti anche il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione: “Saluto Sergio e Mario Di Bonito, che sono molto legati alla città di Bacoli sia per questioni lavorative che sportive. Mi complimento con la società perché a Bacoli, nello storico impianto del ‘Tony Chiovato’, erano anni che non si vedeva un risultato così importante come la promozione in Eccellenza. Per noi è stato significativo accogliere questo progetto perché per la prima volta si è parlato di Campi Flegrei anche nello sport. Riuscire nel calcio a trovare una famiglia di imprenditori che porta avanti un progetto in modo serio e a mettere insieme due comuni come Bacoli e Pozzuoli è una cosa straordinaria, che spinge i sindaci a stare insieme e a fare squadra. Noi vogliamo continuare su questa scia e vogliamo far innamorare le nostre comunità di questo progetto. Chiudo con il ricordo di Peppino Scotto Di Luzio, che sposò immediatamente questa realtà“.

IDENTITA’ FLEGREA – Un risultato, dunque, che ha fatto festeggiare tutti sotto un’unica bandiera, riconoscendosi in un’unica identità flegrea anche nello sport. La sfida attesa l’anno prossimo dal Rione Terra Calcio Sibilla nel massimo campionato regionale sarà sicuramente impegnativa, ma la proprietà ha dimostrato di poter vincere qualsiasi sfida con il coraggio di portare avanti le proprie idee, affascinando chiunque sia stato attento osservatore di questa bella storia.

LE FOTO di Luigi Borrone