Riapre a Pozzuoli «Suprema Experience», il villaggio esclusivo che regala relax a 360 gradi – LE FOTO

POZZUOLI – Riapre il villaggio giornaliero «Suprema Experience», luogo esclusivo dove vivere, anche in un solo giorno, tutto il relax e i comfort che offrono una settimana in hotel, semplicemente immergendosi in un contesto suggestivo all’insegna del benessere e dell’intrattenimento. Dopo il successo dello scorso anno, cancelli aperti da domani 10 giugno per il villaggio, che lo scorso anno ha rappresentato un concept vincente ospitando migliaia di persone. Situato in una delle più belle e suggestive zone dei Campi Flegrei, circondato da colline boscose e verdeggianti paesaggi, in Suprema troverai il luogo dove lo sport, il relax e il benessere si fondono con la natura dando vita a qualcosa di unico. Parola d’ordine: tutto.

I SERVIZI – Il format vincente della passata stagione rimane lo stesso: pagando un ticket d’ingresso si ha la possibilità di accedere e d utilizzare tutti i servizi della struttura: piscine, saune, campi da calcetto, volley, basket, tennis e padel. Palestra e area giochi per bimbi.

Il sabato e la domenica corsi di yoga. Spogliatoio con armadietto personale e lettino per solarium. Il bar-ristorante propone un menu alla carta del villaggio semplice, fresco e innovativo, dove si può mangiare dal toast al l’insalatona fino allo spaghetto con le cozze.

INFORMAZIONI – Per informazioni e prenotazioni visitare il sito: https://www.supremaexperience.it/

*articolo pubblicitario