Rotary e studenti promuovono la cultura e valorizzano i Campi Flegrei

POZZUOLI – Si è concluso il progetto – concorso distrettuale “Rotary e Scuola alla scoperta del Territorio” finalizzato alla promozione delle eccellenze locali. Un centinaio di studenti delle quattro scuole vincitrici del concorso, accompagnati dai rispettivi docenti, hanno beneficiato di una uscita didattica alle Terme di Baia, residenze termali di epoca romana, e al Parco sommerso, uno scrigno pieno di tesori custoditi dal mare antistante Baia. Esperienze certamente indelebili nei ricordi di ragazze e ragazzi dell’I.C.S. 80 ‘Berlinguer’ di Napoli, dell’I.C.S. 28 Giovanni XXIII Aliotta di Napoli, dell’I.C.S. 4 Pergolesi – Pozzuoli e dell’I.C.1° C.D. – Capraro di Procida. Accompagnati dai rispettivi insegnanti, hanno raggiunto entrambi i siti dove ad attenderli c’erano il Presidente del Rotary Campi Flegrei, Guido De Joanna, e la Responsabile del progetto e Past President, Patrizia Leone, oltre alle guide messe a disposizione dalla stessa agenzia di viaggio incaricata dal Rotary per i transfer.

L’ESPERIENZA – Entusiasti studenti e docenti che non hanno risparmiato apprezzamenti per la encomiabile iniziativa del Rotary. «È stata un’esperienza molto bella, non avevo mai visitato questi luoghi – ha dichiarato Alice – non conoscevo il Rotary, l’ho scoperto con la Scuola che ci ha informati di questa associazione e del concorso attraverso il quale abbiamo fatto cose nuove e diverse a scuola, che non è solo stare tra i banchi» ha concluso la dodicenne studentessa della Berlinguer. Le hanno fatto eco Noemi, Sasy, Raffaele ed altri studenti, usciti tutti arricchiti da questa nuova esperienza condivisa. «Conoscevo il Rotary per sentito dire, ma non avevo mai avuto un rapporto diretto di collaborazione con l’associazione – ha esplicitato Angela Sebastiano, una delle docenti della Pergolesi – è stata una bella esperienza, conclusiva di tutto un percorso didattico con i ragazzi in classe e di soddisfazione piena, una gratificazione anche per tutto il lavoro svolto e da puteolana conoscevo le Terme ma mi mancavano i fondali del Parco sommerso, è stata una vera chicca». Evidenze e testimonianze del ruolo sociale esercitato in concreto dal Rotary, service in funzione della promozione culturale e territoriale, ecco cos’è la Ruota o meglio, ecco cosa fa il Rotary.

LA CERIMONIA – Hanno attraversato il mare gli studenti dall’isola di Procida per non perdere l’ultimo atto premiante del progetto, al quale non è voluto mancare Peppe Nardini, Presidente del Rotary Isola di Procida, Club gemmato due anni fa proprio dal Rotary Campi Flegrei. Al termine delle escursioni guidate, cerimonia ufficiale di premiazione, con targhe alle quattro Scuole vincitrici e diplomi personalizzati per tutti gli alunni. Nella splendida location dell’Hotel Gli Dei di Pozzuoli, a fare gli onori di casa e ad organizzare l’evento sono stati i rotariani Imma e Gennaro Martusciello, insieme a Guido De Joanna. Insomma, una bella storia a lieto fine, che ha visto protagonisti giovani studenti ed i loro insegnanti. Peccato solo per la mancata concessione del Patrocinio da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, un’occasione sfumata per l’Istituzione di via Ponte della Maddalena. Dopo la valorizzazione del Territorio, ora il Rotary Campi Flegrei sta pensando di valorizzare le donne che, con il loro operato in ambiti diversi, hanno dato lustro all’area flegrea. Non è un caso che ci sia stato un contatto con l’Istituto Comprensivo Plinio il Vecchio – Gramsci Plesso Cuma diretto da Marco Wolfler Calvo in occasione della commemorazione dell’amatissima Maestra, Maria Massa, recentemente scomparsa. Manifestazione svoltasi alla presenza degli alunni della scuola accompagnati dai genitori, ed alla quale sono intervenuti il Sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione, l’Assessora Lucia Basciano, il Presidente del Consiglio Comunale Mauro Cucco, e Patrizia Leone per il Rotary Campi Flegrei.