POZZUOLI/ Nasce il Pd in consiglio comunale, appello all’unità del segretario Franco Fumo

POZZUOLI – La svolta è arrivata. Il pd di Pozzuoli è pronto a ripartire anche in consiglio comunale dopo la costituzione della segreteria e dell’assemblea cittadina. In questi giorni si va definendo l’assetto di quello che sarà il nuovo gruppo consiliare, tre anni dopo l’ultima comparsa in consiglio. Sono nove i membri del coordinamento cittadino che oggi siedono tra i banchi dell’assise cittadina: il sindaco Gigi Manzoni, il presidente del consiglio Mimmo Pennacchio, i consiglieri comunali Maria Rosaria Testa, Salvatore Caiazzo, Leandro Genovese, Simona Daniele, Paolo Ismeno, Antonio Villani e Marzia Del Vaglio.

L’IMPEGNO – «La città sta vivendo un momento storico delicato, forse il più difficile degli ultimi 50 anni, davanti al quale ciascuno di noi è chiamato al senso di responsabilità. – spiega il segretario del PD Franco Fumo – Motivo per cui stiamo realizzando una comunità di intenti, funzionale a un percorso di crescita e di formazione della nuova classe politica e dirigenziale. Insieme vogliamo mettere da parte diversità, posizionamenti e personalismi figli della scorsa campagna elettorale per consegnare alla città un PD forte e coeso e che possa diventare un riferimento per tanti cittadini.» «»