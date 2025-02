Cumana, caos senza fine: indetto uno sciopero dopo il ripristino della linea

BACOLI – Nemmeno il tempo di rivedere i treni alla stazione di Torregaveta, che riprende il caos per i pendolari della Cumana e degli altri servizi Eav-Bus. Per lunedì 24 febbraio, infatti, la O.S. USB ha proclamato uno sciopero di 24 ore per chiedere una maggiore sicurezza dei lavoratori e del servizio ed un incremento delle retribuzioni mensili. La protesta segue quella nazionale indetta dai sindacati generali. L’Eav fa sapere che il servizio sarà garantito dalle ore 05:30 alle ore 8:30 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30

RIPRISTINO DELLA LINEA – L’Eav-Bus, intanto, con un comunicato aggiunge dettagli sul ripristino della linea, attivato oggi, sulla tratta Bagnoli-Torregaveta. L’Ente chiarisce alcuni aspetti sulla decisione di sopprimere, per il momento, la stazione di Pozzuoli dalla tratta: “In merito alla riapertura di oggi della Cumana, interrotta dal 24 Dicembre nel tratto Bagnoli / Torregaveta, appare opportuno fare alcune precisazioni. EAV stava realizzando da tempo un nuovo tracciato nel Comune di Pozzuoli da Gerolomini ad Arco Felice, con raddoppio dei binari, nuova galleria, nuova stazione di Pozzuoli, nuove opere connesse, per un totale di 85 milioni di euro. I lavori si concluderanno entro fine 2025. La notte di Natale purtroppo si è rilevato un grave problema nel sottosuolo della vecchia stazione di Pozzuoli, dove fogne antiche hanno ceduto, probabilmente anche in seguito ai tanti movimenti tellurici: le condizioni di sicurezza sono quindi venute meno. Rimettere in sesto il vecchio tracciato, compromesso in diversi punti, non era né rapido né aveva senso economico, poiché sarebbe comunque stato dismesso dopo pochi mesi. Si è quindi accelerato nelle opere del nuovo tracciato ed in tempi record, grazie anche alla collaborazione con ANSFISA (agenzia nazionale sicurezza ferroviaria) si è deciso di riaprire l’esercizio, ancorché in presenza di lavori in corso, ma in condizioni di sicurezza. La stazione di Gerolomini (sino ad oggi un cantiere) verrà ripulita e riattintata. La nuova stazione di Pozzuoli si spera di poterla aprire quanto prima, i lavori si concluderanno in pochi mesi, almeno quelli necessari per una riapertura in sicurezza, da verificare come sempre con ANSFISA. Nelle more dell’apertura della nuova stazione vi sarà servizio sostitutivo bus tra Pozzuoli centro e le stazioni di Arco Felice e Gerolomini. Proprio a causa dei lavori in corso che si chiuderanno entro fine anno, nei prossimi mesi, i treni che da Montesanto arriveranno a Torregaveta saranno soltanto 2 ogni ora. Mentre nel tratto della città di Napoli, da Montesanto a Bagnoli, saranno 4 ogni ora (sino ad oggi erano 3 ogni ora). Al termine dei lavori, entro fine 2025, con il doppio binario a quel punto operativo su tutta la linea Cumana, le corse nel 2026 saranno ogni 15 minuti su tutta la linea sino a Torregaveta. L’obiettivo entro il 2027 è di aver corse ogni 10 minuti. I lavori in corso sono strategici eliminano alcuni passaggi a livello e completano il doppio binario su tutta la linea Cumana”.