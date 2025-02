Avviato a Bacoli lo studio di vulnerabilità sulle facciate dei palazzi

BACOLI – «Abbiamo avviato lo studio di vulnerabilità sulle facciate dei palazzi e delle case di Bacoli. Così preveniamo i rischi legati alle scosse, al bradisismo. E lo facciamo con il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, in accordo con il Consorzio Interuniversitario ReLUIS. Le attività saranno condotte mediante rilievi da terra, da parte del gruppo di ricerca del Dicea e del Laboratorio di Ingegneria Edile. E mediante rilievi da drone, da parte del Centro di Servizi Cesma». E’ quanto fa sapere il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione in merito ai nuovi interventi per la prevenzione del rischio sismico «Le squadre di rilevamento saranno riconoscibili dai loghi del Consorzio ReLUIS e dei laboratori BElab o LIFT dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. – spiega Della Ragione – La campagna d’indagine, finalizzata a valutare la Vulnerabilità delle facciate degli edifici prospicienti i principali assi viari. Così siamo il via all’analisi speditiva della Vulnerabilità delle cortine edilizie nel Comune di Bacoli. A partire da lunedì 24 febbraio 2025, prenderanno il via nel Comune di Bacoli le attività di analisi delle cortine edilizie, nell’ambito dell’attuazione del Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico».